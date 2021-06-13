الدولار ينخفض مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي





سجل الدولار الأمريكي يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع، إنخفاضاً مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء، وظل الجنيه يشهد هبوطاً مستمراً بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنتين، وذلك رغم النظام الذي أطلقته الحكومة الإنتقالية في فبراير من العام الجاري، وهو نظام السعر الموحد .

يوم الأحد 13 يونيو 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 470.00 جنيهاً بدلاً عن 475 جنيها يوم الخميس الماضي.

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأحد 13 يونيو 2021 م، وجاء السعر 429.47610 جنيه للدولار بينما قامت عدد البنوك التجارية بإعلان أسعار الدولار على نحو 430 جنيه للدولار، حيث توقفت معظم البنوك من مطاردة السوق الموازي الذي بات يسيطر على الوضع ويقدم أسعارا أفضل من البنوك وتوقفت معظم البنوك عند أسعار منخفضة كثيرا عن السوق الأسود.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 54.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)