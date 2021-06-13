شركة مواصلات الخرطوم : لا زيادة في التعرفة





أكدت الشركة العامة للمواصلات المحدودة بولاية الخرطوم، عدم إصدارها تعرفة جديدة للمواصلات.

وقال ممثل شركة المواصلات في اجتماع مدراء الإدارات والهيئات الخدمية بحكومة الولاية برئاسة الوالي اليوم، لا يمكن تحديد تعرفة إلا بعد الإجتماع مع وزارة المالية، ونوه إلى أن الزيادة في أسعار الوقود قلبت الموازين – بحسب- تعبيره، ولفت إلى أن شركة المواصلات بالولاية توقفت عن العمل عقب إرتفاع أسعار الوقود.

واستبعد الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، عبد المنعم ، اتجاه حكومة الولاية لتحديد تعرفة جديدة في ظل الظروف الحاية، ووجه شركة المواصلات باستئناف العمل بالتعرفة القديمة.

باج نيوز