وزارة المعادن تعلن عن مشاريع مشتركة مع مطابع السودان للعملة





أعلنت وزارة المعادن أنها بصدد التعاون مع مطابع السودان للعملة في عدد من المشروعات على رأسها مشروع بطاقة المعدنين التقليديين ومشروع الأوراق المروسة للوزارة ووحداتها المختلفة.

وأوضح وزير المعادن محمد بشير عبدالله خلال لقائه اليوم (الأحد) مدير مطابع السودان للعملة وعدد من المسؤولين بالمطبعة بحضور مدراء وحدات وزارة المعادن ممثلة في الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية والشركة السودانية للموارد المعدنية وشركة سودامين وشركة أرياب للتعدين إلى جانب المدير التنفيذي الوزاري، أن باب التعاون مع مطابع العملة سيكون مفتوح للوزارة وأذرعها المختلفة خاصة في أصدار الأوراق المروسة عالية التأمين.

من جهته أكد مدير عام مطابع السودان للعملة عمر أحمد مختار أن الوزارة يمكنها الاستفادة من تأمين الوثائق عالية التأمين التي تصدرها مطابع السودان للعملة في ضبط عمليتي التزوير والتزييف، وأكد إمتلاكهم لفريق مختص يُعني بتأمين الوثائق إلى جانب مشروعات عديدة على رأسها مشروع تأمين الورق المروس الحكومي والحفاظ على الحد الأدني من وحدة التصميم في الوثائق ومحاربة التزوير والتزييف بجانب توحيد قيمة الصرف على بند المطبوعات مع سهولة التعاقد وتامين الجودة.

من جهته كشف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك أردول عن مشروع مشترك بين وزارة المعادن ممثلة في الشركة السودانية للموارد المعدنية ومطابع السودان للعملة وهو مشروع بطاقات المعدنين التقليديين، قال إنه يتوقف على عملية حصر المعدنيبن التي ستنطلق في القريب العاجل ، لافتا إلى أن البداية ستكون من ولاية القضارف.

باج نيوز