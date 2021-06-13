شركة الأمن الغذائي : بعض المطاحن تنتج دقيق لا يرتقي للمواصفات المطلوبة





أعلن مدير شركة الخرطوم للأمن الغذائي، خليفة عمر، عدم إلتزام بعض مطاحن الدقيق بالمواصفات، وقال إن بعض المطاحن تنتج دقيق للمواطنين لا يرتقي للمواصفات المطلوبة باستثناء مطاحن السيد.

وأوضح خليفة خلال اجتماع مدراء الادارات والهيئات الخدمية بحكومة الولاية برئاسة والي الولاية اليوم، أن زيادة قيمة ترحيل جوال الدقيق ارتفعت بواقع 100 جنيه للجوال ليصبح 800 جنيه بدلاً عن 700 جنيه.

وقال خليفة إن حصة مخابز ولاية الخرطوم للدقيق تبلغ 40 ألف و400 جوال خلال ستة أيام توزع على 3400 مخبز، مؤمناً على إستقرار موقف الدقيق حتى نهاية العام الحالي.

وأشار خليفة إلى توجيه شركات الغاز بالاستجابة لبلاغات المخابز خلال 48 ساعة، لافتاً إلى أن زيادة في أسعار الغاز والوقود لم تؤثر على سعر الخبز.

باج نيوز