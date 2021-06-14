وزير الري يغادر غداً إلى إثيوبيا





يغادر غدا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية يرافقه المهندس مصطفى الزبير، رئيس الجهاز الفني للموارد المائية للمشاركة في الاجتماع ‏‏الثالث والثلاثين لمجلس وزراء حوض النيل الشرقي الذي يناقش تقرير الخبراء الفنيين وعدد من المشروعات المقترح تنفيذها في دول حوض النيل الشرقي.

والجدير بالذكر أن هذه المشاريع يتم تنفيذها بواسطة المكتب الفنى الاقليمى (ENTRO) والذى يعمل تحت اشراف مجلس وزراء المياه لحوض النيل الشرقى.

هذا وسوف يتسلم السودان رئاسة مجلس وزراء المياه لحوض النيل الشرقي خلال هذا الاجتماع.

صحيفة السوداني