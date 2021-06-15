امرأة تنجب خمسة توائم بالقضارف





شهدت مستشفى النساء والتوليد، اليوم الثلاثاء، ولادة خمسة توائم بعد إجراء عملية قيصرية ناجحة على يد النطاس وليد محمد الحسن درزون.

وتعتبر هذه أول حالة ولادة لخمسة توائم بالقضارف على حسب إفادة الدكتور وليد درزون في تصريحه لـ(السوداني)، حيث أفاد بأن الحالة الصحية لوالدة التوائم مها أحمد محمود جيدة، مشيراً إلى وفاة أحد التوائم داخل الرحم، حيث تم اكتشافه قبل عملية الولادة، وأن التوائم الأربعة ولدان وبنتان بصحة جيدة بالمستشفى ولا يحتاجون للحضانة.

وتقدمت أسرة والدة التوائم الأربعة، بخالص الشكر لإدارة المستشفى وللدكتور وليد درزون للدور الذي قاموا به من رعاية صحية متكاملة.

القضارف: محمد كبوشية

صحيفة السوداني