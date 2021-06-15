السودان يستضيف مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب





ينظم اتحاد عام أصحاب العمل السوداني بالمشاركة والتعاون مع اتحاد الغرف العربية أوآخر العام الجاري بالخرطوم فعاليات الدورة (19) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والمؤتمر السابع للاستثمار في الامن الغذائي العربي بمشاركة الدول الاعضاء باتحاد .غرف البلاد العربية وعدد من مؤسسات وصناديق التمويل العربية. وكشف الأمين العام لاتحاد عام أصحاب العمل السوداني المهندس مجتبى خلف الله عقب مشاركته والامين المالي للاتحاد عبد الماجد حسن فى اجتماعات الدورة (131) لمجلس اتحاد الغرف العربية بدبي فى تصريح بحسب (سونا)، كشف عن موافقة الاجتماع لطلب السودان باستضافة مؤتمر اصحاب الاعمال والمستثمرين العرب ومؤتمر الاستثمار فى الامن الغذائي العربي ضمن انشطة اتحاد غرف البلاد العربية للعام الجاري، لافتا إلى الزيارة التي سيقوم بها الامين العام لاتحاد غرف البلاد العربية للخرطوم للترتيب والتنسيق لتنظيم أعمال المؤتمر. كما أشار الامين العام الى ان مداولات الاجتماع اكدت الوقوف الى جانب السودان خلال هذه المرحلة منوها الى تأكيدات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الاجتماع الاستعداد لدعم السودان فى المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالاستثمارات بحسب خطة واولويات المشروعات المطروحة بالسودان للاستثمار مبينا ان الخطوة من شأنها تفعيل وتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول التعاون الخليجي. كما اشار مجتبى الى ان الوفد المشارك فى اجتماعات المجلس اجرى عددا من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع بعض وفود الدول الاعضاء بما يحقق مصالح السودان اقتصاديا من خلال تواجده بعضوية الاتحاد الى جانب العمل على عكس وتوضيح الفرص والمجالات الاستثمارية في السودان والجهود .التي تمت لتهيئة البيئة الاستثمارية ومراجعة القوانين والتأكيد على اهمية دور القطاع الخاص العربي للاسهام في التنمية والاستثمار في السودان.

الخرطوم (كوش نيوز)