ترتيبات لإنطلاق مشروع تسليف الطالب بدنقلا





عقدت اللجنة العليا لمشروع تسليف الطالب الجامعي إجتماعها الأول اليوم بدنقلا برئاسة أمين الصندوق القومي لرعاية الطلاب المكلف بالولاية الشمالية الاستاذ بهاء الدين خضر سعيد وإستعرض فيه الترتيبات الجارية لتنفيذ المشروع خلال الفترة القادمة. وأكد أمين الصندوق القومي لرعاية الطلاب المكلف بالشمالية في تصريح (بحسب سونا )علي أهمية مشروع تسليف الطالب الجامعي والذي يتم تنفيذه من خلال القرض الحسن عبر بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية بالتنسيق الكامل مع الصندوق القومي لرعاية الطلاب مشيرا الي أن المشروع يساهم ويخدم بصورة كبيرة طلاب التعليم العالي ويمكنهم من دفع الرسوم الدراسية والإعاشة والسكن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية التي تمر بها البلاد . وأضاف (بحسب الي أنه تم زيادة مبالغ التسليف لطلاب الجامعات لتصبح 20 ألف جنيه لطلاب القبول الخاص و40 ألف جنيه لطلاب القبول العام داعيا الطلاب وأسرهم للاستفادة من المشروع من أجل التحصيل الأكاديمي والنجاح والتفوق وتحقيق الرغبات والطموحات المرجوة . من جانبه أكد مدير إدارة التسليف بالصندوق القومي لرعاية الطلاب بالولاية الشمالية الاستاذ نبيل عطا المنان رجب أن مشروع تسليف الطالب الجامعي بدأ فعليا في الولاية الشمالية منذ العام (2012م) وتدرج حتي وصل مراحل متقدمة وساهم بصورة كبيرة في خدمة طلاب التعليم العالي وتخفيف حجم المعاناة عنهم وعن أسرهم مشيرا الي أن مبالغ المشروع كانت في السابق ضعيفة ولاتتوافق مع رسوم التسجيل والمصاريف الدراسية . وأشاد بتجاوب الأمانة العامة للصندوق القومي لرعاية الطلاب مع توصية الصندوق القومي لرعاية الطلاب بالولاية الشمالية بزيادة المبالغ المالية للمشروع داعيا الطلاب وأولياءهم للإقبال علي هذا المشروع والإسراع بالتسجيل له عبر مكاتب الصندوق المنتشرة بمحليات الولاية المختلفة وملء الاستمارة المعدة لذلك وتقديم المستندات المطلوبة لتكملة الاجراءات لدي بنك الادخار والتنمية الاجتماعية بالولاية . الي ذلك أوضح عميد شئون الطلاب بجامعة دنقلا عضو اللجنة العليا محمد علي عبيد إهتمام الجامعة وحرصها وتعاونها مع جهود اللجنة العليا والجهات ذات الصلة من إنجاح مشروع تسليف الطالب الجامعي وتحقيق أهدافه في إستقرار طلاب التعليم العالي . بدوره ناشد ممثل إتحاد المعاشيين بالولاية الشمالية أبشر التوم المعاشيين وأبنائهم علي مستوي محليات الولاية الشمالية بضرورة الاستفادة من المشروع والإسراع في إجراءات التسجيل له عبر مكاتب الصندوق بالولاية.

الخرطوم (كوش نيوز)