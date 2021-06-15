عقار يؤكد إهتمام الدولة بتحقيق السلام





أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار، إهتمام الدولة بتحقيق السلام والإستقرار والتنمية المنشودة بكل أنحاء البلاد . جاء ذلك خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، وفد مكونات محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض والذي يضم لجان المقاومة، ومنظمات المجتمع المدني، والإدارة الأهلية. واوضح الأستاذ قرشي ضيف الله على الحلو، ممثل الوفد، وفق ( سونا) أن اللقاء تطرق لقضايا الحدود والتجارة مع جمهورية جنوب السودان، بجانب إنشاء المنطقة الحرة المقترحة. وأشار إلى أن اللقاء تناول العلاقات التاريخية والازلية، وسبل تطوير وتنمية التجارة البينية الحدودية بين البلدين . وقال الأستاذ قرشي “لقد وجدنا تفهماً كبيراً من عضو مجلس السيادة على معالجة كل القضايا التي من شأنها إحداث التنمية المنشودة ” .

الخرطوم ( كوش نيوز)