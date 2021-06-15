(157.755) طالباً وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة الثانوية بالخرطوم





كشف مدير الإدارة العامة للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بابكر بخيت، أن عدد الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة الثانوية للعام 2021م بولاية الخرطوم يبلغ (157,755) طالباً وطالبة بعد إضافة طلاب مراكز الطوارئ الـ(14) والتي تضم (728) طالبة وطالبة، وأوضح أن الطلاب موزعون على (836) مركزا.

وقال بخيت إنّ عدد البنين من الطلاب بلغ (71,013) وعدد البنات (86,013)، ومجمل الطلاب النظاميين بلغ نحو (38,017) طالباً وطالبة، واتحاد المعلمين (41,928) طالباً وطالبة، والتعليم الخاص نحو (72,333) طالباً وطالبة، فيما يصل عدد طلاب المنازل (5,436).

وأوضح بخيت أن عدد المراكز بمحلية الخرطوم تبلغ (130) مركزاً، وبمحلية كرري (107) مراكز، ومحلية أم درمان (95) مركزاً، ومحلية شرق النيل (151) مركزاً، ومحلية بحري (99) مركزاً، ومحلية جبل أولياء (136) مركزاً، ومحلية أم بدة (118) مركزاً.

وأكد مدير الإدارة العامة للتعليم الثانوي، جاهزية إدارته لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في موعدها، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية.

باج نيوز