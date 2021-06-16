شكاوى من ندرة وإرتفاع في السماد للعروة الصيفية





كشفت مصادر بالبنك الزراعي عن أن نسبة السماد الموجودة حاليا للعروة الصيفية تكفي نسبة 25%فقط من حاجة الموسم، مؤكدا على ان وزارة المالية لم تدفع المبلغ المطلوب لاستيراد السماد .

وفي الوقت نفسه فند عدد من المزارعين توفرالنسبة المذكورة أعلاه من السماد لافتين الى أن الموجود منه بالبنك الزراعي لا يغطي نسبة (10)% من الموسم مشيرين لارتفاع أسعاره بنسبة فاقت 100% ،كاشفين عن رفض عدد كبير من المنتجين استلام مدخلات الإنتاج بسبب عدم جاهزية الري وشح الجازولين.

وقالت مصادر السوداني بالبنك ان نسبة السماد الموجود حاليا تكفي 25% من الموسم ، مؤكدا ان وزارة المالية لم تدفع المبلغ المطلوب لاستيراد السماد.

وأكد ممثل المزارعين بقسم الماطوري غربي المناقل دفع الله الكاهلي رفضهم استلام مدخلات إنتاج بسبب عدة مشكلات تهدد الموسم، أهمها شح الجازولين وعدم حفر القنوات، مؤكدا عدم وجود كراكة واحدة داخل المشروع إضافة إلى عدم استعداد الري، مشيرين الى ان نسبة التحضير للموسم لا تتجاوز 1% ، وعن أسعار السماد قال الكاهلي بلغ سعر الداب 20-22 الف جنيه بدلا عن 6,5 الف جنيه ، وبلغ سعر اليوريا 15 جنيها بدلا عن 7 آلاف جنيه

وقال أن نسبة السماد الموجودة بالبنك لا تكفي 10% من حاجة الموسم ، وحذر الكاهلي من فشل الموسم الصيفي حال استمرار الوضع على هو عليه .

وأكد عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل كمال حريز ان نسبة التحضير للموسم لا تتعدى 10% فقط ، كاشفا عن عدم وجود سماد كافٍ للموسم ، وقال لـ (السوداني ) ان نسبة السماد بالبنك 10% وهذه النسبة لا تكفي حاجة الموسم ، وكشف حريز عن وجود خلافات داخل إدارة مشروع الجزيرة والمناقل بين المحافظ ورئيس مجلس الإدارة ، مؤكدا ان هذه الخلافات قد تؤدي الى فشل الموسم الزراعي ، لافتا الى ان خروج الشركات التعاقدية عن التمويل اضر كثيرا بالمزارعين لجهة ان تلك الشركات كانت توفر مدخلات الإنتاج في الوقت المناسب ، مؤكدا عدم البدء في عمليات التمويل وحاليا يتم التسجيل فقط ، واصفا اجراءات التمويل بالعقيمة ، مشيرا إلى أن سعر سماد جوال الداب عبر البنك الزراعي 17,500 جنيه بدلا عن 6,5 الف جنيه للجوال ، وسعر جوال اليوريا 11 الف جنيه بدلا عن 5,5 الف جنيه في الموسم الماضي.

وأكد المزارع بمشروع الرهد الزراعي القسم الاول علي حويري ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية بنسبة فاقت 100% ، وقال في حديثه لـ ( السوداني ) بلغ سعر جوال الداب 17,500 جنيه وبلغ سعرجوال اليوريا 11 الف جنيه بزيادة فاقت 100% في الموسم الماضي .

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني