لأول مرّة .. سعد الدين حسن مقدماً للأخبار في العربية والحدث





في إطلالة هى الأولى من نوعها، يقدم المذيع السوداني سعد الدين حسن، 3 نشرات إخبارية على مدار اليوم الأربعاء، ذلك بعد اعتماده رسمياً من قبل إدارة قناة العربية والحدث ضمن قائمة مقدمي النشرات.

وانتقل سعد العام الماضي من إدارة مكتب القناة في الخرطوم، للمكتب الرئيسي في دبي قبل أن يتم اعتماده مقدماً للنشرات وهى تجربة يخوضها سعد الدين لأول مرة بعد سنوات من الظهور كمراسل من الخرطوم، ومقدم برامج منوعات في قناة النيل الأزرق.

وسيكون الظهور الاول لسعد الدين عند الثانية من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، يليه ظهور آخر عند الثالثة وثالث في الخامسة مساءً.

بتلك الخطوة، ينضم حسن إلى قائمة السودانيين الذين ظهروا في القنوات العربية وآخرهم زميلته السابقة في الشاشة الزرقاء تسابيح خاطر، وزميله أحمد الهادي.

ووجد اختار سعد واعتماده كمقدم نشرات في العربية والحدث، ترحيباً من زملاء سعد ومتابعيه الذين تمنوا له التوفيق.

صحيفة السوداني