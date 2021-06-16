الخرطوم..إلقاء القبض على 6 من كبار تجار العملة





ألقت السلطات في الخرطوم القبض على 6 من كبار تجار العملة وبحوزتهم مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي.

وقال المكتب الصحفي للشرطة، الأربعاء، إنّ مباحث ولاية الخرطوم وبإسنادٍ من جهاز النقد الأجنبي، شنّت حملة أسفرت عن ضبط عدد 6 متهمين من كبار التجار وبحوزتهم مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي.

وأشارت إلى أنّه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم بأقسام الشرطة بدائرة الاختصاص.

وأوضحت أنّ الحملة أسفرت عن القبض على 25 متهمَا من السريحة، وأنّهم يخضعون إلى التحقيقات وفق الإجراءات القانونية.

باج نيوز