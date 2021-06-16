وزيرة الحكم الاتحادي تؤكد أهمية تكملة مشروعات غرب البحر الأحمر





قالت وزيرة الحكم الإتحادي الأستاذة بثينة دينار إن تعثر مشروع كهرباء محليات غرب البحر الأحمر ضمن مشاريع صندوق إعمار الشرق، بسبب عجز في سداد الميزانية مما عطل تكلمة المشروع. وقالت إن الوزارة والجهات المعنية في وزارة المالية وصندق إعمار الشرق تعمل من أجل إيجاد حل لمشروع كهرباء الشرق، وقالت إن المبالغ المطلوبة تمثل 3% فقط من تكلفة المشروع وأن وزارة المالية التزمت بدفع المبلغ المتبقي حتى يرى المشروع النور قريباً وهو أمر مهم لإنارة المحليات الست. وأضافت الوزيرة لدى لقائها بمكتبها الاربعاء وفق ( سونا) بلجنة من مشروع محليات غرب البحر الأحمر بحضور مسؤول صندوق إعمار الشرق، إنه ومن ضمن القضايا التي تمت مناقشتها الطرق والجسور والمياه وغيرها، مؤكدةً العمل على إيجاد وسائل لتكملتها، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود لتكملة كل المشروعات بشرق السودان.

الخرطوم ( كوش نيوز)