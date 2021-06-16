في بلد عربي..أفعى عملاقة تقطع مياه الشرب عن سكان قرية كاملة





تسبب نفوق أفعى عملاقة في ولاية سيدي بلعباس الجزائرية في انقطاع مياه البئر العذبة . حيث لاحظ الجميع تلوث مياه الحنفيات التي تصل إلى بيوتهم.وتغير لونها وانبعاث روائح كريهة منها. ما أثار قلق السكان ودفعهم للتوجه إلى مصالح البلدية، من اجل الإبلاغ عن هذا المشكلة و كانت الصدمة باكتشاف أفعى ضخمة نفقت من مدة في البئر. وسرعان ما قامت البلدية فورا بقطع التزود بالماء، بعد اكتشاف وجود الأفعى المتعفنة داخل البئر التي تمون المنطقة. وأضاف السكان (بحسب الامارات نيوز) أنه كان من المتوقع حدوث مثل هذه الحادثة نظراً لعدم التغطية الجيدة للبئر التي تمونهم، حيث لم يتم التجاوب مع طلباتهم العديدة والمتكررة من أجل تغطية البئر.

الخرطوم(كوش نيوز )