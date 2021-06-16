السعودية تطلق خدمة إلكترونية لتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة والإقامات وتأشيرات الخروج والعودة





إعلان وزارة الخارجية السعودية إطلاق خدمة إلكترونية تتيح للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، و التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 2فبراير الماضى، وذلك بدون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، وسيكون التمديد إلى تاريخ 31 يوليو المقبل. ويمكن (بحسب الامارات نيوز) للزوار من خارج المملكة العربية السعودية الاستفادة من الخدمة وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول على منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية السعودية على الرابط الآتي: https://enjazit.com.sa/enjaz/extendexpiredvisa كما أن وزارة الداخلية السعودية بدأت بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول العشرين المشار إليها إلى تاريخ 31 يوليو.

الخرطوم كوش نيوز