السفير الإماراتي يسلم جوائز مشروع تحدي القراءة العربي





اختتمت الاربعاء فعاليات مشروع تحدي القراءة العربي في نسخته الخامسة الذي عقد بالخرطوم، بحضور الأستاذة تماضر الطريفي عوض الكريم وزير التربية والتعليم المكلف وسعادة حمد محمد الجنيبي سفير الإمارات لدى السودان، وتم خلال الحفل تكريم الفائزين من الطلاب والطالبات المشاركين وتوزيع الجوائز. وقد أشادت تماضر الطريفي عوض الكريم وزير التربية والتعليم المكلف لدى مخاطبتها الاحتفال بجهود القيادة الإماراتية في دعم التعليم في السودان، مشيدةً بمشروع تحدي القراءة العربي الذي يهدف إلى التطلع لواقع عربي جديد أساسه العلم والمعرفة والاطلاع، مشيرةً إلى أن هذا المشروع يتلاقي مع استراتيجية السودان في التربية والتعليم لإعداد طلاب قادرين على توسيع مداركهم والاطلاع على ثقافات العالم. وقال السفير حمد الجنيبي إن مشروع تحدي القراءة العربي هو أكبر مشروع عربي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن الإمارات تمضي بخطى حثيثة في عملية تطوير التعليم وفق فلسفة تربوية حديثة، بدأتها بإطلاق المدرسة الإماراتية التي انبثقت عن أفضل النظم العالمية، مؤكداً أن الإمارات تحرص على التعلم المستمر مدى الحياة وتعزيز دور التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية وقدم الجنيبي التهنئة للطلاب الفائزين، متمنياً لهم المزيد من التقدم والازدهار في طريق العلم والمعرفة. وفي الختام تم تكريم الطلاب الفائزين وفازت الطالبة يسرا محمد الإمام بالمركز الأول وتم توزيع (250) جائزة للطلاب الأوائل في ولايات السودان بالإضافة إلى المشرفين والمدارس المتميزة والمحكمين. يذكر أن مشروع تحدي القراءة العربي قد جقق نجاحا كبيرا وقد بلغ عدد المشاركين فيه من الوطن العربي (13) مليون مشارك خاضوا التحدي حتى يصنعوا المستقبل بعقولهم وأحلامهم.

الخرطوم ( كوش نيوز)