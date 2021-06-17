بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الخميس 17 يونيو 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الخميس 17 يونيو 2021 م، وجاء السع 436.16420 جنيه للدولار وهو أعلى من سعر يوم الأربعاء الذي بلغ ر434.39490 جنيه، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 61.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)