هدى عربي تعلق على حديث أمل هباني (…)





أثارت منشور للفنانة هدى عربي ردود أفعال واسعة ، كما وجد هجوماً من بعض المتابعين، حيث كتبت عربي في منشور عبر صفحتها الشخصية بفيسبوك رصدته محرر موقع سودافاكس الإخباري: “لا لقهر الرجال برضو اها شنو هو القصة حرب ولا شنو !؟؟”.

ووجد المنشور إشادة وتقبلا من المتابعين، فيما هاجمه آخرون، حيث تزامن منشور هدى عربي مع موجة الغضب الشعبي الذي أثارته صحفية سودانية دعت فيه المرأة إلى الاستعانة بصديق حال تغيّب زوجها و هو ما دعا المتابعين إلى سؤال عربي إن كانت تؤيد فكرة الصحفية ام انها ضدها ليأتي ردها دون تلميح : “ضدها”.

صحيفة السوداني