وزير الصناعة: إتجاه لتنفيذ خطة متكاملة لتطوير صناعة السكر





كشف وزير الصناعة الإتحادي إبراهيم الشيخ عن إتجاه وزارته لتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع صناعة السكر وحل مشكلاته والنهوض به بهدف زيادة الإنتاج، وأبان أن المصانع تعاني من مشكلات ومعوقات متعددة أدت إلى تدهور الإنتاج والإنتاجية في السودان .

وأوضح الشيخ لدى زيارته اليوم مصنع سكر غرب سنار أن الزيارة هدفت إلى الوقوف على التحديات التي تواجه قطاع صناعة السكر والإستثمار بالولاية، وأكد حرص الدولة على إزالة كافة المعوقات التي تواجه الصناعة بالبلاد وإنفاذ الخطط الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة بهذا الشأن.

وأشار الى أن ولاية سنار تعاني من تدهور مريع في القطاع الصناعي والتجاري معاً على الرغم من إنها ذات طابع زراعي متعدد المحاصيل وبها مشروع السكر وأكبر الأسواق التجارية الحدودية.

وطالب الشيخ حكومة الولاية والجهات ذات الصلة ببذل المزيد من الجهود للنهوض بالقطاع الصناعي خاصة صناعة السكر للإسهام في دفع عجلة الإنتاج بتنفيذ المعالجات المطروحة.

وتفقد الوزير والوفد المرافق له بقيادة وكيل وزارة الصناعة إسماعيل شمس الدين ومدير شركة السكر السودانية الرشيد إسحاق جميع المرافق التابعة لمصنع غرب سنار وشملت المزرعة والورشة والمستشفى ومركز التدريب القومي لشركة السكر ووقف على حجم المشاكل والمعوقات بها كما التقى بنقابة عمال المصنع وأكد على ضرورة معالجة كافة قضايا العاملين بالمصنع كاشفاً عن حزمة من المعالجات لتخفيف الأعباء المعيشية للعاملين بالمنطقة الصناعية.

سونا