مصرع طالب سعودي في كندا ودوافع الجريمة غامضة





توفي طالب سعودي يدرس في كندا، يُدعى محمد وحيد الدبيسي، بعد تعرضه للاعتداء من قبل مواطن كندي في إحدى الساحات العامة بمدينة وندسور بولاية أونتاريو.

وتعرض الشاب، البالغ من العمر 20 عاما، والذي كان في زيارة لأصدقاء له في المدينة، للاعتداء من قبل أحد الأشخاص، ولم تُعرف الأسباب والدوافع حتى الآن.

وقال مصدر من عائلة الشاب لصحيفة ”الوطن“ السعودية: إن ”الشاب محمد يدرس في كندا منذ حوالي عامين، وكان في زيارة لأصدقاء له، وتعرض لاعتداء من قبل أحد الأشخاص أثناء وجوده أو مروره بإحدى الساحات، وقد جرت محاولة إسعافه إلا أنه فارق الحياة“.

بدوره، قال وحيد الدبيسي والد الشاب ”إن ابنه محمد موجود في كندا مع شقيقتيه وخاله، والتحق حديثا بالجامعة بتخصص الهندسة الميكانيكية بعد إنهائه متطلبات اللغة، وهو يدرس على حسابه الخاص“.

وأضاف الدبيسي أن خال نجله أبلغ السفارة السعودية في كندا بالحادثة، وقد فتحت السلطات الكندية تحقيقاً فيها لمعرفة أسبابها ودوافعها.

إرم نيوز