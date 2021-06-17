تنتهك الخصوصية.. كيف تتجنب تقرير تلقيك رسائل واتساب وفيسبوك؟





تستخدم منصات “واتساب” و”فيسبوك” تقارير وصول الرسائل حتى تخبر المرسل والمستقبل أن الرسالة قد وصلت. ولكن لا يحب البعض هذه التقارير، وذلك لأنها تعتبر انتهاكًا للخصوصية، وهي تجبرك على الرد على هذه الرسائل حتى إن جاءت في وقت غير مناسب. وقد ترغب في تجاهل أحدهم وألا تجعله يعرف أن الرسالة قد وصلت إليك. وتعتمد المنصات الثلاث على طرق مختلفة لعرض التقارير، ولكن في النهاية فإن التقرير يصل إليك ويخبرك بأن رسالتك قد وصلت إلى المستخدم. ويمكنك إلغاء وصول تنبيه القراءة إلى المستخدم عبر هذه التطبيقات، وهذا لأنها تأتي من نفس الشركة المطورة. كيف تغلق تقارير الوصول في واتساب(بحسب العربية نت) : تستطيع إلغاء تقارير وصول الرسائل في واتساب عبر اتباع الخطوات التالية: بعد فتح تطبيق واتساب توجه إلى قائمة الإعدادات عبر الضغط على النقاط الثلاثة في الجزء الأعلى من الشاشة. وعندما تصل إلى الإعدادات قم بالضغط على الحساب ثم الخصوصية، وبعد ذلك تجد أمامك اختيار يدعى تقارير القراءة. ويمكنك إغلاق هذه الخاصية من هنا، ولكن تحتاج إلى إغلاقها يدويًا للمحادثات الفردية بالإضافة إلى المجموعات. وعندما تغلق تقارير القراءة فإنك تغلقها تمامًا عبر المنصة، وهذا يعني عند انتقالك لهاتف جديد فإن هذه التقارير تظل مغلقة. ولكن بعد إغلاق هذه الخاصية فإنك لن تحصل على هذه التقارير أيضًا، وهذا يعني أنها لن تصلك من الرسائل التي سوف ترسلها. ويمكنك أيضًا الغاء تقارير القراءة عبر تطبيق iMessages بطريقة مشابهة لهذه. كيف تغلق تقارير القراءة عبر “فيسبوك ماسنجر”: لا توجد طريقة لإغلاق تقارير القراءة في فيسبوك ماسنجر، ولكن تستطيع إخفاء حالة اتصالك بالتطبيق، وهذا يعني ألا تظهر متصلًا وأن تكون دائمًا مغلقًا. وتستطيع تفعيل هذه الخاصية عبر الضغط على صورتك الشخصية ثم جعل اختيار النشاط مغلقًا. ولكن يوجد حل حتى تتمكن من قراءة الرسائل دون معرفة الطرف الآخر، وهو يتطلب بعض المجهود الإضافي. وذلك عبر تفعيل وضع الطيران قبل قراءة الرسالة، وهذا يجعل التطبيق لا يتصل بالإنترنت أو يرسل التنبيه إلى الخوادم. ولكن تأكد أن تغلق التطبيق تمامًا قبل أن تعيد فتحه مرة أخرى. ومن المتوقع أن تدمج فيسبوك بين تطبيقات المراسلة السريعة الخاصة بها، وهذا يعني التواصل عبر واتساب من خلال تطبيق ماسنجر، والعكس صحيح. وإذا حدث هذا فإن تقارير القراءة سوف تعمل على فيسبوك مثل عملها على واتساب. ولكن حتى ذلك الوقت فإن تقارير القراءة تعمل بطرق مختلفة بين واتساب وفيسبوك.

الخرطوم (كوش نيوز)