حيل عبقرية لإبقاء الفواكه والخضار باردة في الصيف





تتأثر الفواكه والخضار بالطقس الحار مما يسرع في فسادها لذلك لابد من حفظها بطريقة صحيحة لتبقى طازجة . ويفضل معظم الأشخاص أن تكون الفواكه والخضار باردة وخاصة في فصل الصيف . لذلك حرصنا على تقديم حيل لإبقاء الفاكهة والخضار باردة في فصل الصيف. كيفية ابقاء الفاكهة والخضار باردة في فصل الصيف(بحسب الامارات نيوز): -إستخدمي الحاويات التي تكون عادةً مصنوعة من القصدير لأنها تحفظ الحرارة. – املأي الحاوية بالقليل من الماء في الكعب ثم ضعي الحاوية في الفريزر لحوالى 4 ساعات. – ضعي الخضار في الحاوية للمحافظة على برودتها. بعد إخراجها من الفريزر. -استخدمي مكيف الهواء لإبقاء الخضراوات والفواكه باردة . نصائح لابقاء الخضار والفاكهة طازجة لاطول فترة في الثلاجة: البروكولي، الخس والكرفس: غلفيها بورق القصدير قبل وضعها في الثلاجة. تحافظ هذه الخطوة على هذه الخضروات لمدة قد تصل إلى 7 أسابيع. الافوكادو: لإبقاء الأفوكادو بارد في فصل الصيف، قطّعيه الى نصفين لحفظه في الثلاجة. رشي القليل من عصير الليمون الحامض على الافوكادو ثم ضعيه في وعاء محكم الإغلاق قبل حفظه في الثلاجة . التفاح: قبل حفظ التفاح في الثلاجة ضعي منشفة مبللة فوق وعاء التفاح، تساعد درجات الحرارة الباردة والرطوبة على المحافظة على نضارة التفاح لمدة قد تصل إلى أسابيع.

الخرطوم (كوش نيوز)