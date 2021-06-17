دقلو يطّلع على مباحثات الحدود بين السودان وجنوب السودان





اطلع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، على مباحثات المفوضية المشتركة للحدود بين السودان ودولة جنوب السودان. يأتي ذلك بعد اجتماعات مستمرة بين الجانبين بالخرطوم منذ الأحد الماضي. وقال رئيس مفوضية الحدود، معاذ تنقو، إن المفوضية المشتركة أطلعت النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، على مسار المفاوضات المشتركة حول عملية توصيف وتخطيط الحدود بين البلدين. وأضاف تنقو في تصريحات صحفية عقب اللقاء اليوم، إن الجانبين أحرزا تقدماً كبيراً من خلال الاجتماعات، مشيراً إلى تبادل وجهات النظر حول الوثائق المؤيدة لكل طرف بشأن توصيف حدود الأول من يناير 1956. وأكد أن المفوضية المشتركة طمأنت النائب الأول بأن العمل يمضي بصورة أخوية لإنهاء ملف الحدود لينعم شعب السودان في البلدين بالأمن والسلام والاستقرار. وأفاد أن المفوضية تعمل بجدية لدراسة وتقييم الوثائق المقدمة من الطرفين. وأكد أن النائب أوصى المفوضية بأداء دور فعال في تسهيل فتح المعابر من أجل التجارة والتبادل الاجتماعي والاقتصادي لنمو البلدين. من جانبه قال وزير الإعلام في جنوب السودان (بحسب سونا) عضو مفوضية الحدود المشتركة، مايكل مكوي، إن المفوضية قدمت شرحاً للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة، عن التقدم المحرز في تطبيق الاتفاقية، وسير تنفيذ اتفاقية السلام بجمهورية جنوب السودان. وأضاف أن النائب الأول عبّر عن رضاه عن التقدم المحرز وحث على متابعة المباحثات في المسائل المتعلقة بالحدود لتمكين المواطنين المقيمين على حدود الدولتين من العيش بسلام. ووصف مكوي اللقاء مع النائب الأول بالجيد خاصة أنه جاء قبل انتهاء المباحثات، وقال: ” نتمنى أن نتوصل إلى اتفاقات لكل المسائل العالقة في أقصر فترة ممكنة من أجل مصلحة الشعبين”.

الخرطوم (كوش نيوز)