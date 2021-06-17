رئيس هيئة الأركان يتسلم رسالة خطية من نظيره القطري





تسلم رئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين رسالة خطية من نظيره القطري .

جاء ذلك لدى لقائه عبدالله مهنا

الملحق العسكري بالسفارة القطرية في الخرطوم اليوم “الخميس” ، حيث نقل المهنا للحسين شكر القوات المسلحة القطرية علي التعاون في مجال التدريب و هنأه على نجاح المشروع التدريبي المشترك بين الجيشين السوداني و القطري.

و بحسب تعميم للإعلام العسكري إطلع عليه “باج نيوز” فقد التقى المهنا أيضاً ، نائب رئيس هيئة الأركان للتدريب و أبلغه شكر القيادة القطرية على الجهود المبذولة في مجال التدريب.

باج نيوز