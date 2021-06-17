



لبست مستشفى ابن سينا اليوم، حلة زاهية، عقب الانتهاء من إعادة تأهيل مجمع العمليات بمستشفى ابن سينا التخصصي ومركز ابن سينا للجهاز الهضمي، وذلك عبر تمويل من وزارة الصحة ولاية الخرطوم والمركز القومي للجهاز الهضمي.

وشملت عملية التأهيل، مراجعة العوازل المُضادة للبكتيريا، والتكييف المركزي، حتى يوائم المعايير العالمية في الجراحات التخصصية في الجهاز الهضمي والمسالك البولية وزراعة الكُلى والأذن والأنف والحنجرة.

صحيفة السوداني