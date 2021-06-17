المعادن :توقع (9)اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس مع شركات وطنية واجنبية





وقعت وزارة المعادن (9) اتفاقيات امتياز للتعدين عن الذهب والنحاس مع عدد من الشركات الوطنية والأجنبية مساء اليوم بوزارة المعادن بتشريف وزيري المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم والمعادن محمد بشير عبدالله ، ووكيلي وزارة المعادن ومدير هيئة الأبحاث الجيلوجية والشركة السودانية للموارد المعدنية ومدير شركة سودامين وممثلي الشركات الموقعة ولفيف من الحضور. ووقعت على الاتفاقيات (8) شركات منها (4) شركات وطنية و(4) أجنبية وهي الكنعان العراقية للتنقيب عن الذهب في الولاية الشمالية، بان افريكا من جنوب أفريقيا اتفاقيتان للتعدين عن الذهب في ولاية البحر الأحمر، شركة الشوبي من الصين للتنقيب عن الذهب فى ولاية غرب كردفان وشركة دي ام من دولة ارمينيا للتنقيب عن النحاس في ولاية البحرالأحمر، فيما وقعت الشركات الوطنية للتنقيب عن الذهب في ولايات غرب كردفان، البحر الأحمر، الشمالية. ودعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم لدى مخاطبته الاحتفال (بحسب الحراك) للتوسع في انتاج المعادن والصناعات المصاحبة لها وجذب المزيد من الشركات الاستثمارية للتعدين في البلاد، حاثا الأبحاث الجيلوجية لتوفير خرائط جيلوجة حديثة مؤكدا أهمية إجراء البحوث والاستكشافات اللازمة وجذب أحدث التقانات،. مؤكدا أن السودان يزخر بموارد معدنية مختلفة، مشيرا الى أن التعدين الأهلي شمل 14 ولاية من جملة 18 ولاية ،مؤكدا على ضرورة تسليم الأراضى للمستثمرين دون أي معوقات .إلى ذلك اثنى على جهود وزارة المعادن وتبرع بمرتب شهرين للعاملين تحفيزا لهم. وفي السياق عبر وزير المعادن محمدى بشير عبد الله عن سعادته بتوقيع الاتفاقيات ، مؤكدا تشجيع الوزارة للتعدين الحديث والاستثمار في كافة مجالات المعادن ، مشيرا أن انتاج الذهب هو النشاط الاقتصادي الأول ويرفد الخزينة العامة بالعملات الاجنبية. وأكد الوزيرأن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تبسيط الإجراءات للمستثمرين وتشجيع الشركات للاستثماروإضافة نسبة مضافة للتصنيع، والتنسيق على المستويين االولائي والاتحادي ، وتوفير البيئة الملائمة للشركات للإستثمار وتعديل التشريعات، مشيرا أنهم بصدد تعديل قانون الثروة المعدنية لمواكبة التوسع في التعدين.

الخرطوم(كوش نيوز )