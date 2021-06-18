السودان..توقّعات بهطول أمطار





تقول وحدة الإنذار المبكّر إنّ هناك احتمالية هطول أمطار في أجزاء متفرّقة.

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان انخفاض درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال الساعات المقبلة.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر، بحسب تعميمٍ صحفي،الجمعة، إنّ الرياح ستكون شمالية وشمالية شرقية جافة ومتوسطة السرعة في شمال البلاد.

وأوضحت أنّ الرياح في بقية الأنحاء ستكون جنوبية وجنوبية غربية رطبة خفيفة.

وأشارت إلى أنّ طقس ساحل البحر الأحمر سيكون حارًا خلال ساعات النهار مع حركة رياح نشطة مثيرة للغبار.

باج نيوز