ارتّفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية





كشفت مصادر، عن ارتّفاع كبير في أسعار الاستهلاكية عقب تنفيذ قرار رفع الدعم عن الوقود.

وأكّد عدد من التجار عن كسادٍ يضرب السوق وإيقاف عمليات البيع والشراء من قبل الشركات حتى إنزال أسعار جديدة.

وأكّد التاجر بسوق أمدرمان حسب الرسول محمد أنّ رفع الدعم عن الوقود ألقى بظلالٍ سالبة على السوق، وذلك من خلال تأثيراته المباشرة لجهة أنّه يدخل في عملية التصنيع والترحيل وغيره.

وأشار إلى تأثر السوق بالقرار، وكشف عن إيقاف عدد كبير من تجار الجملة البيع، وكذلك الشركات لإعادة تسعير المنتجات مثلما كانت تفعل في السابق.

وأكّد حسب الرسول بحسب الصحيفة، أنّ سعر عبوّة الزيت الصغيرة صباح 900 مل وصلت إلى 1200 جنيهات، منذ بداية الأسبوع بدلاً عن 900 جنيه نهاية الأسبوع المنصرم.

ووصل سعر الرطل منه بالوزن إلى 550 جنيهًا، بدلاً عن 450 جنيهًا، ووصل رطل زيت الفول إلى 650 بدلاً عن 500 جنيهًا.

أمّا علبة الصلصة سعيد فبلغ سعرها 450 بدلاً عن 350 جنيهًا.

وبلغ سعر باكيت الدقيق الصغير 300 جنيه بدلاً عن 280 جنيهًا، وكيلو الدقيق الوزن 220 جنيهًا، فيما استقر سعر جوال السكر زنة 50 كيلو في إلى 14 ألف جنيه، ووصل سعر العدس 600 جنيهًا.

باج نيوز