منوعات

عملية جراحية عاجلة للفنان الطيب عبدالله

2021/06/18
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أجرى الفنان المخضرم الطيب عبدالله عملية جراحية عاجلة عبارة عن تفتيت حصاوي بمستشفى فضيل وذلك بعد معاناة مع المرض الذي استمر لأشهر مكث خلاله في أحد المستشفيات بأمدرمان ثم مغادرته إلى مصر لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية.
من جانبهم هبت إلى زيارته مجموعة من زملائه بالوسط الفني للاطمئنان على صحته تقدمهم رئيس اتحاد الفنانين د.عبدالقادر سالم.
من جانبه طمأن الطيب عبدالله جمهوره ومعجبيه بأنه بدأ في التعافي بعد تحسن ملحوظ في وضعه الصحي بعد إجراء العملية.

السوداني

2021/06/18
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