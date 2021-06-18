زيادات جديدة في أسعار أدوية السكري والضغط والملاريا





كشفت رابطة الاطباء الاشتراكيين “راش” عن زيادات غير معلنة في أسعار الأدوية المصنعة محلياً حيث زادت أسعار أدوية الملاريا وارتفعت أسعار حبوب الكينين من ٣٠٠ جنيه للشريط الى ٤٠٠ جنيه اي بزيادة قدرها ٣٣٪.كما زادت اسعار Comether من ٥٤٠ جنيه إلى٦٧٠ جنيه اي بزيادة قدرها ٢٤٪، بالإضافة إلى زيادات في اسعار المضادات الحيوية.

وأوضحت راش في تصريح صحفي أن ارتفعت أسعارحبوب سيفيكسيم(Cefixime) ٤٠٠ ملجم من ٥٥٠ جنيه إلى ٧٢٠ ج، بزيادة قدرها ٣٠٪. فضلاً عن أن اسعار الازيسرومايسين شراب مل١٢٥/٥ زادت من ٤٥٠ جنيه إلى ٦٥٠ جنيه أي بزيادة قدرها ٤٤٪.، وارتفعت أسعار علاجات الأمراض المزمنة حبوب السكر Glemipride جنيه ملجم للشريط ارتفعت من ١٨٠ جنيه إلي ٢٤٠ جنيه بزيادة قدرها ٣٣٪.، ونوهت الى أن سعر حبوب السكر Glemiprid 3 ملجم تتفاوت حسب الشركة ونوهت إلى أن تلك الأسعار المتفاوتة والزيادات الجديدة تؤكد على اتجاه إنسحاب مجلس الأدوية والسموم من تحديد أسعار الأدوية وإلزام الشركات بها وبالتالي التحرير الكامل للأسعار ليتم تحديدها حسب العرض والطلب.

ولفتت الى ارتفاع أسعار علاجات ارتفاع الضغط على سبيل المثال دواء Losartan ٢٥ملجم زادت أسعاره من ١٣٠ جنيه إلي ١٨٠ جنيه للشريط الواحد (٣٨٪). أما اسعارنفس الدواء 50 ملجم فقد زادت أسعاره من ١٨٠ جنيه إلي ٢٢٠ جنيه للشريط الواحد بزيادة تترواح نسبتها ٢٢٪).بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مسكنات حيث زادت اسعارها ٥٠٠ملجم من 180م جنيه إلى ٢٢٠ جنيه للشريط الواحد اي بزيادة قدرها ٢٢٪ ونوه راش الى أن الزيادات الجديدة تمت في إطار تنفيذ سياسات التحرير الإقتصادي بتخفيض قيمة الجنيه و إنسحاب الدولة من دعم السلع الضرورية وإدارة النشاط الإقتصادي وما نتج عنها من زيادة تكاليف الإنتاج، وانتقدت تحميل المواطن تبعات هذه السياسات وجددت رابطة الأطباء الإشتراكيين (راش) دعوتها لجماهير الشعب السوداني وقوى الثورة الحية مقاومة زيادات أسعار الأدوية و اسعار الخدمات الصحية التي ترهق كاهل الشعب السوداني وتحول دون وصوله للخدمات الصحية والنضال من أجل مجانية الخدمات الصحية.

( كوش نيوز)