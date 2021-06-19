مدير إمتحانات السودان: أوضاع الامتحانات تسير بهدوء





أكد الأستاذ محمود سرالختم الحوري مدير امتحانات السودان أن أجواء الامتحانات تسير في هدوء ولم تشوبها شائبة. وأضاف الحوري في تصريح لـ (سونا) اليوم أنه حسب آخر احصائية أجرتها إدارته صباح اليوم فإن عدد الطلاب الذين جلسوا للامتحانات قد بلغ 522.356 طالبا وطالبة منهم 2000 من الطلاب جلسوا في الخارج، وأن مجمل عدد المراكز قد بلغت 4.150 مركزا منها 15 مركزا في الخارج. وعلى صعيد متصل قالت الأستاذة سامية الشيخ عضو اللجنة العليا للإشراف على الامتحانات لسونا إن مجموع الطلاب قد بلغ ” 157.755 طالبا وطالبة بولاية الخرطوم منهم 83.741 طالبة و67937 طالبا ، مشيرة الى وجود مركزين للطوارئ لمعالجة الاشكالات التي قد تطرأ من تسجيل وغيرها” .

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