الزكاة تستهدف جباية 40 مليار جنيه للعام 2021م





أعلنت الأمانة العامة لديوان الزكاة الإتحادي عزمها جباية 40 مليار جنيه خلال العام الجاري وذلك للتوسع في دوائر الصرف على الشرائح المستهدفة لتخفيف آثار القرارات الإقتصادية الأخيرة بدلاً عن 24 مليار جنيه التي حققها في العام المنصرم . وأكد مولانا أحمد عبدالله عثمان الأمين (بحسب سونا ) العام لديوان الزكاة الإتحادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم بمدني في ختام زيارته لولاية الجزيرة التي إستغرقت أربعة أيامٍ المضي في تصحيح مسيرة الديوان خلال المرحلة المقبلة وتغيير سياساته بزيادة نسبة الصرف المخصصة للفقراء والمساكين إلى 72% و28% لبقية المصارف بجانب مراجعة الجباية .. وأعلن الأمين العام للزكاة إعادة 74 من المفصولين تعسفياً إبان فترة الإنقاذ إلى دائرة العمل .. ولفت إلى إن كلفة نفرة أيادي الخير 1 بالجزيرة 1.3 مليار جنيه إستفادت منها أكثر 102.167 أسرة بجانب دعم من الأمانة العامة لمرافق خدمية من بينها دار المشردين ومستشفى ود المقبول ومستشفى طابت ومركز صحي زرقة تجاوزت مائه مليون جنيه .. وكشف عن صدور توجيهات لأمناء الزكاة بالولايات لتنفيذ نفرات مماثلة في أقرب وقت نظراً للظروف الإقتصادية التي تشهدها البلاد .. وأمتدح جهود ولاية الجزيرة في الإعداد للنفرة التي غطت 60 ألف أسرة بسلال غذائية وفق أسس ومعايير معينة وتوزيع 30 ألف حقيبة مدرسية مشيرا لدعم الديوان للخدمات بمبلغ 103 مليون جنيه . وقال إنهم بصدد تقييم تجربة الولاية في تدريب مشائخ الخلاوي المباشرين للدراسة وتعميمها كنموذج على مستوى السودان .. كان الأمين العام للديوان قد زار نحو 15 ولاية هدفت للتفاكر مع الدوائر الشعبية والرسمية في شأن الزكاة بجانب الإدارات الأهلية والحرية والتغيير ولجان المقاومة ودافعي الزكاة وأئمة المساجد والدعاة .

الخرطوم(كوش نيوز )