ولاية سودانية تحدّد تسعيرة جديدة للخبز المدعوم





أصدر والي النيل الأزرق، جمال عبد الهادي محمد أحمد، قرارًا قضى بتحديد سعر جديد للخبز المدعوم.

وأعلن القرار عن أنّ تكلفة الخبز المدعوم بـ”650.8″، جنيهًا، للجوال الواحد والوزن المتّفق عليه”60″ جرام للقطعة الواحدة، على أنّ تباع”6″ قطع من الخبز المدعوم بمبلغ”50″ جنيهًا.

وحدّد القرار تكلفة صناعة الخبز التجاري بجملة قدرها”20″ ألف جنيهًا للجوال الواحد والوزن المتّفق عليه”60″ جرام لقطعة الخبز بسعر”20″ جنيهًا مع مراعاة الرقابة الدورية والمراجعة للأسعار والإلتزام بالوزن المتفق عليه.

وارتفعت تكاليف إنتاج الخبز في السودان، من بينها أسعار الخميرة والزيوت والملح، ما دفع الحكومة لتعديل الأسعار.

ومنذ العام 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخاباتٍ، يتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية.

باج نيوز