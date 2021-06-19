وزارة التجارة : سيتم تحديد أسعار (10) سلع ضرورية





أكد وزير التجارة و التموين ، علي جدو أهمية حملة الرقابة على الأسواق و مساهمتها في حل الضائقه المعيشية مشيراً إلى استعادت الوزارة لصلاحيتها و مهامها في مجال التسعير و ضبط الأسواق عبر الآليات و الأجهزة المختلفة.

جاء ذلك لدى لقائه أعضاء اللجنة العليا للإعداد للحملة القومية للرقابة على الأسواق و ضبط الأسعار .

و أكد جدو إهتمام الدولة بمعاش الناس وفق موجهات الحكومة الإنتقالية مبينا أنها لا تدخل حرباً على التجار و لا تتراجع عن سياسة التحرير الإقتصادي، و أضاف “لكن تسعى الدولة لتنظيم الأسواق و إزالة التشوهات و محاربة الوسطاء و المنتفعين الذين يساهمون مساهمة فعالة في زيادة التضخم و رفع أسعار السلع و المغالاة فيها على حساب المواطن”.

من جانبه قال مدير عام التجارة الداخلية و التموين عضو و مقرر اللجنة الفاتح عبدالله يوسف إنه سيتم تحديد أسعار عشر سلع ضرورية وفق المادة (5) من قانون حماية المستهلك للعام 2019م مع الالزام بوضع ديباجات لكل السلع المعنية و تطبيق القوانين على المخالفين.

و أشار إلى سعيهم لإزالة المضاربات التي تحدث في أسعار السلع من قبل الوسطاء و السماسرة بالإضافة للعمل المكثف لتوعية المواطنين بحقوقهم و التبصير بالظواهر السالبة و توفير المعلومات الخاصة بحجم الاستهلاك الفعلي للسلع الضرورية .

باج نيوز