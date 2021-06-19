الصحة بالخرطوم تعلن تنفيذ خطة المدارس المعززة للصحة





أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم تنفيذ خطة المدارس المعززة للصحة وأكدت حرصها والتزامها التام بالعمل مع وزارة التربية والتعليم بالولاية لتوفير البيئة الصحية الملائمة لامتحانات الشهادة. جاء ذلك لدى تدشين الدكتور محمد عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة بوزارة الصحة الخرطوم ، أعمال امتحانات الشهادة السودانية بمدرسة محي الدين وهبي الحكومية بنات بشمبات السبت، معرباً عن تمنياته لطلاب الشهادة التوفيق والنجاح خاصة وقد جاءت الامتحانات فى ظل ظروف صحية صعبة. كما عبر وفق ( سونا) عن ثقته فى امكانية تخطيهم لهذا المرحلة في إطار تضافر الجهود والشراكة والتعاون للنهوض بالصحة والتعليم باعتبارها مسؤولية تكاملية مع المجتمع وحرصه على الصحة العامة وصحة البيئة للعبور الى بر الامان. ووجه رسالة للتلاميذ بالالتزام بالاشتراطات الصحية من لبس الكمامة والتعقيم وغسل الأيدى بالماء والصابون. وكشفت الأستاذة أحلام عبد العزيز المدير المكلف لمدرسة محى الدين وهبي الحكومية بنات أن عدد الطالبات الجالسات للامتحان بالمركز يبلغ 497 طالبة وأن المدرسة مركز ومخزن للامتحانات فى آن واحد. ولفتت إلى أن المدرسة بدأت المعسكرات للطالبات ولم تتوقف إلا مع بداية الامتحانات الصفية، مشيرةً إلى أن وزارة الصحة عملت على توفير المعينات اللازمة من كمامات ومعقمات بعدد أيام الامتحانات للطالبات وكل الفريق العامل للكنترول مع توفير البوسترات والمطبقات التى تحتوي على الاشتراطات الصحية.

الخرطوم ( كوش نيوز)