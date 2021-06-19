السعودية تستبعد الخال والعم من محارم المرأة عند أداء مناسك الحج





استبعدت وزارة الحج والعمرة العم والخال من محارم المرأة التي تريد اصطحاب محرم معها أثناء أداء مناسك الحج.

وجاء ذلك في رد الوزارة على سائلة حول إمكانية اصطحاب الخال أو العم عند أدائها مناسك الحج لهذا العام، حيث قالت وزارة الحج في معرض ردها: “‏‎غير متاح إضافة محرم سوى المحارم في الخيارات المعروضة (أب، أخ، زوج، ابن) لإمكانية ربط بياناتهم مع مقدمة الطلب”.

وأفادت وزارة الحج والعمرة بأنه يمكن للمرأة التسجيل بمحرم، أو بدون محرم مع عصبة النساء بينما يتوجب عند التسجيل بمحرم إدخال معلوماته الشخصية، وأن يكون قد سجل مسبقا عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات الراغبين بالتسجيل للحج لعام 1442.

وأتاحت الوزارة 4 فئات للمحرم هم الزوج أو الأخ أو الأب أو الابن، شريطة أن يكون المحرم قد سجل مسبقا بطلب منفصل.

العربية نت