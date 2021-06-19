كيم كارداشيان: ما زلت من معجبي كاني ويست رغم طلاقي منه





أكدت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، أن مغني الراب، كانيى ويست تعتبره فردا من أسرتها، على الرغم من طلاقها منه.

وأضافت كارداشيان في برنامج تم عرضه، يوم الخميس، من تقديم آندي كوهين، أنها ستكون دائما من أكبر المعجبين بفنه وموسيقاه، بحسب وكالة “رويترز”.

وجاءت تصريحات كيم كارداشيان في برنامج “لم شمل” خاص ببرنامجها الواقعي الشهير “Keeping up with the Kardasians”، والذي تم بث الحلقة الأخيرة منه الأسبوع الماضي، بعد أن ظل يذاع لمدة 14 عاما، وكان سببا مباشرا في شهرتها هي وأسرتها.

وتقدمت كارداشيان بطلب للطلاق من كاني ويست في شهر فبراير/ شباط الماضي، بعد قرابة 7 أعوام من الزواج، وتحدثت في حلقة سابقة من برنامجها عن شعورها “بالفشل” بسبب مشاكلهما الزوجية.

من ناحية أخرى، أكدت كيم كارداشيان أنها لن تتخلى عن نشر صورها المثيرة للجدل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تصبح محامية بصورة رسمية.

وقالت للبرنامج: “لقد فكرت في هذا، ولكني قلت لنفسي أنه يمكنني فعل كل شيء وكل ما أريد”، وفقا لـموقع “ياهو” الأمريكي.

وتذكرت كارداشيان عندما ذهبت إلى البيت الأبيض، وقالت لنفسها أنها نشرت للتو صورة لها وهي مرتدية البيكيني، وتمنت ألا يطالع المتواجدون في البيت الأبيض حسابها على موقع “إنستغرام” في ذلك التوقيت.

العربية نت