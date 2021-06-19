إيقاف البيع من بعض المحال التجارية بسبب توقع زيادة الدولار الجمركي يوم الأحد





اوقفت العدبد من المحلات التجارية السبت عمليات البيع بصورة كاملة، وبرر بعض منهم تحدثوا ل(الاحداث نيوز) ابايقاف بسبب التوقعات باعلان زيادة سعر الدولار الجمركي المتوقع اعلانها غدا الاحد فضلا عن زيادة اسعار الوقود .

وقال صاحب محلات بيع معدات ورش بالمنطقة الصناعية الخرطوم مهدي احمد في حديثه ل(الاحداث نيوز) انهم فضلوا التوقف عن البيع بدلا عن تعرضهم للخسارة ، مبينا ان يعر الدولار الجمركي الان 28 جنيه بينما بتداول حديث وتوقعات بزيادة كبيرة فيه قد يصل 400 جنيه.

ورصدت (الاحداث نيوز) ان توقف عمليات البيع شمل الحديد والاسمنت ايضا كما ان كثير من المحال التجارية داخل الاحياء ايضا اغلقت ابوابها بيبب انها تتفاجأ يوميا بزيادة الأسعار ما يجعلها تدخل في مخاشنات مع المواطنين واتهامهم بالجشع.

وكان اتحاد اصحاب العمل السوداني حذر قبل يومين من زيادة سعر الدولار الجمركي وتوقعوا عجز المستوردين من تخليص السلع بالموانئ.

الخرطوم – رحاب عبدالله

الأحداث نيوز