تعرّف على الفوائد المذهلة لتناول التمر !!





يعتبر التمر من أقدم الفواكه المزروعة في العالم وخاصة في الشرق الأوسط قبل انتشاره في جميع أنحاء العالم، يحتوي التمر على قيمة غذائية كبيرة، إذ أن تناول 10 حبات من التمر يوميًا تمد الانسان بكامل احتياجاته اليومية من المغنيسيوم والمنجنيز والنحاس والكبريت ونصف احتياجاته من الكالسيوم والبوتاسيوم. إذا كنت أحد عشاق الحلو فان التمر هو أفضل ما يمكن لك أن تتناوله لأنه سيزودك بالطاقة التي تحتاجها ويعتبر أيضا صحي للجسم والعقل. اليكم بعض فوائد التمر(بحسب موقع معلومة صحية) : 1.حفض خطر الاصابة بسرطان القولون أثبتت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون التمر بشكل متوازن يكون القولون لديهم سليم حيث أن التمر يزيد من نمو البكتيريا الجيدة ويعتبر مصدر غني بالألياف الغذائية والأحماض الأمينية. فعندما يكون جهازك الهضمي في صحة جيدة والقناة الهضمية سليمة وخالية من البكتيريا الضارة فان القولون سيكون كذلك أيضا وهذا سيمنع نمو خلايا السرطان في القولون. 2.امدادك بالطاقة التي تحتاجها حيث يحتوي التمر على السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والسكروز، والفركتوز، والتي تساعد في رفع مستوى الطاقة في الجسم، وعلى عكس مشروبات الطاقة فان التمر يحتوي على مكونات صحية مثل الألياف، والبوتاسيوم ، والمغنيسيوم ، والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحافظ على أن تكون مستويات الطاقة في الجسم عالية. 3.تحسين صحة الجهاز الهضمي تعتبر التمور من الفواكه الطرية سهلة الهضم، وذلك لإحتوائها على ألياف قابلة للذوبان. إن تناول التمر سوف يقيك من حصول بعض الإظطرابات مثل الامساك أو التهابات الامعاء و القولون و سيعزز صحة الجهاز الهضمي وسيزيد من حركة الأمعاء. حيث أن كوب واحد من التمر يحتوي على 12 جرام من الألياف أي 48% من الألياف التي يجب عليك تناولها يوميا. أظهرت دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن الأشخاص الذين تناولوا 7 حبات تمر يوميًا لمدة 21 يومًا أصبح لديهم تحسن في الإخراج وزادت حركة الأمعاء مقارنةً بالوقت الذي لم يتناولوا فيه التمر. 4.قد يزيد تناول التمر مستوى الذكاء لديك! يحتوي التمر على فيتامين بي 6 الذي اُثبت أنه يحسن أداء الدماغ عن طريق مساعدة الجسم على إنتاج السيروتونين والنورادرينالين، وينظم السيروتونين بدوره الحالة المزاجية، يساعد النورإبينفرين جسمك في التعامل مع التعب الإجهاد. حيث أظهرت الأبحاث أن انخفاض مستويات فيتامين بي6 ترتبط بالإكتئاب. فعندما يكون دماغك خالي من الإجهاد والتعب ويكون مزاجك جيد ستكون ذاكرتك وقدرتك على التعلم أسرع وأفضل. 5.ضبط مستويات السكر في الدم تحتوي التمور على مؤشر جلاسيمي منخفض و على نسبة جيدة من الألياف الغذائية والمواد المضادة للأكسدة لذلك فهي تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. 6.يعالج البواسير البواسير عبارة عن عروق في فتحة الشرج تصيب المستقيم السفلي بالتورم، تحدث البواسير بسبب الضغط أثناء التبرز أو من زيادة الضغط على هذه الأوردة . يمكن علاج البواسير من خلال تغيير النظام الغذائي لتقليل الامساك، و يوصي العديد من الأطباء بتناول حمية غذائية غنية بالألياف ، وهذا يشمل التمور حيث تحتوي على نسبة عالية من الألياف. 7.تحسين صحة القلب أثبتت بعض الدراسات أن التمر يحتوي على البوتاسيوم، حيث يساعد في خفض الكوليسترول الذي يسبب انسدادات في الشراين التي تؤدي الى الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

الخرطوم(كوش نيوز )