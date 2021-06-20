لأوّل مرة..تأسيس بورصة للذهب في السودان





كشفت سلطة تنظيم أسواق المال، عن تأسيس بورصة للذهب في السودان تحت مسمى”سوق مال المعادن”.

وقال مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال شوقي عزمي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفسيبوك، الأحد، الخطوة تجئ لصدور أمر تأسيس لبورصة الذهب من مجلس الوزراء السوداني.

وأشار عزمي إلى أنّ بلاده شرعت فعليًا في تأسيس بورصة للذهب والمعادن الأخرى لأوّل مرّة في تاريخها.

وأضاف” الحمد لله أن نجح مسعانا في سلطة تنظيم أسواق المال في تأسيس بورصة الذهب”.

ويهدف السودان من إنشاء بورصات للذهب والمعادن والمحاصيل الزراعية لتقنين عمليات الصادر ودعم الخزينة العامة بإيرادات النقد الأجنبي.

ويعاني السودان من ظاهرة تهريب سلع الصادر ، بالاستفادة من الحدود المفتوحة مع دول الجوار في ظلّ ضعف الأسعار التأشيرية للصادر.

ومنذ العام 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخاباتٍ، يتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية.

باج نيوز