خبير يحذّر من تناول الحلوى مع القهوة





يعتبر شرب كوب من القهوة عادة يومية عند غالبية سكان الأرض في الصباح والمساء رغم تضارب الدراسات حول إيجابيتها وسلبيتها، تبقى قطعة الحلوى بجانب المشروب الأشهر عالمياً مكملا رئيسياً عند آخرين، ولكن هل خطر ببال أحدكم، أن الجمع بين الاثنين قد يكون ضاراً؟.

وكشف خبير تغذية روسي بحسب وكالة العربية، الأحد، عن ضرر الجمع بين القهوة والحلويات، وقال بافيل إيسانباييف، المختص بإنقاص الوزن في عيادة “بورمينتال” في مدينة تشيليابينس: إن “القهوة غالبا ما تشرب مع الحلويات، لكن الحلويات والقهوة لا يجتمعان، لأن القهوة تزيد مؤقتا من مستويات الغلوكوز في الدم”.

وأضاف “عند تناول القهوة مع الحلويات، يرتفع مستوى الغلوكوز بشكلٍ مفرط ٍثم ينخفض بشكلٍ حادٍ. قد يحدث نقص السكر في الدم، ما يوّلد أعراضًا مثل الضعف، والدوخة، والتعرّق”.

ويحذر الأطباء من شرب القهوة على معدة فارغة؛ لأنها قد تؤدي لإطلاق هرمون التوتر الكورتيزول الذي يؤدي لخفقان القلب والقلق ونوبات الهلع، وفق ما نشره موقع Interia المتخصص.

وأظهرت دراسة جديدة أن تناول الكافيين بانتظام يقلل من حجم المادة الرمادية في الدماغ، مما يشير إلى أن تناول القهوة يمكن أن يضعف القدرة على معالجة المعلومات.

ووفقًا لـ”مايو كلينك”، يعتبر 400 ملليغرام من الكافيين يوميًا آمنًا لمعظم البالغين، ويحتوي فنجان القهوة قياس 237 مللي (أقل بقليل من نصف لتر) على 96 ملليغرام.

باج نيوز