دنيا سمير غانم تهدي كلمات مؤثرة لوالدها الراحل في “يوم الأب”





أهدت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، كلمات مؤثرة لوالدها الذي توفي الشهر الماضي، بمناسبة يوم الأب العالمي.

ويحتفل العالم غدا الاثنين، بيوم الأب العالمي الذي يوافق 21 يونيو/حزيران من كل عام.

وكتبت دنيا سمير غانم على حسابها في موقع “إنستغرام”: “كل سنة وانت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم”.

وأضافت مع إرفاق كلماتها بصورة للفنان الراحل: “بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك، كلها حب وضحك ودلع وسعادة وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي، ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي”.

العربية نت