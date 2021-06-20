منوعات

دنيا سمير غانم تهدي كلمات مؤثرة لوالدها الراحل في “يوم الأب”

2021/06/20
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أهدت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، كلمات مؤثرة لوالدها الذي توفي الشهر الماضي، بمناسبة يوم الأب العالمي.

ويحتفل العالم غدا الاثنين، بيوم الأب العالمي الذي يوافق 21 يونيو/حزيران من كل عام.

وكتبت دنيا سمير غانم على حسابها في موقع “إنستغرام”: “كل سنة وانت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم”.

وأضافت مع إرفاق كلماتها بصورة للفنان الراحل: “بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك، كلها حب وضحك ودلع وسعادة وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي، ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي”.

العربية نت

2021/06/20
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