اللجنةالعليا لجمع السلاح تقف علي عمليات جمع السلاح بجنوب دارفور





وصلت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير ومحاربة الظواهر السالبة مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، في مستهل زيارة الي ولايات دارفور، وقفت من خلالها علي تنفيذ عمليات جمع السلاح التي نفذتها القوات المشتركة بالولاية. وقال الفريق الدكتور عبدالهادي عبدالله عثمان، رئيس اللجنة إن زيارة اللجنة الي دارفور تأتي بغرض الطواف والوقوف علي عمليات جمع السلاح بالولايات وتطوير تجربة وعرضها علي المجتمع الدولى لاستقطاب الدعم للحملة. وأكد الفريق الهادي خلال زيارته معرض السلاح والمعدات التي تم جمعها في مدينة نيالا “الاحد” مواصلة عمل اللجنة مشيدا بالدور الذي قامت به القوات العسكرية المشتركة بولاية جنوب دارفور في جمع عدد كبير من الاسلحة والدراجات النارية والاسلحة البيضاء. في الاثناء أكد موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور إستمرار عمليات جمع السلاح بمحليات ولاية جنوب دارفور وقال مهدي خلال تصريح ل (سونا) إن عملية جمع السلاح والعربات غير المقننة من أهم أولاية حكومة الولاية لافتا أن الاسلحة والدرجات النارية التي تم جمعها مؤخرا بفضل العمل المشتركة للاجهزة الامنية.

الخرطوم (كوش نيوز)