لتأمين صفحتك في فيسبوك.. أفضل طرق لحجب صورك و منشوراتك القديمة





يعد تأمين الصفحات الشخصية على موقع التواصل فيسبوك أمرا في غاية الأهمية حيث أصبح مصدر إزعاج للكثير من المستخدمين في الفترة الاخيرة، حيث يمكن للمتطفلين التعليق أو استغلال الصور المنشورة بشكل سيئ. و(بحسب صدي البلد) فإنه أصبح من المهم للغاية تنسيق المنشورات والصور القديمة وحمايتها بحيث لا يمكن لأحد القيام باستغلالها من خلال حجب المنشورات القديمة الخاصة بك في فيسبوك بعيدا عن المتطفلين. 7 خطوات مهمة لتأمين حسابك على فيسبوك من الاختراق فيسبوك تصدر قواعد جديدة لمواجهة التعليقات المسيئة حجب صورك ومنشوراتك على فيسبوك ويمكن حجب مشاركاتك القديمة وصورك ومنشوراتك على فيسبوك باستخدام سجل النشاط، من خلال الانتقال لملف التعريف الخاص بك ، والنقر فوق القائمة المكونة من ثلاث نقاط ، وتحديد سجل النشاط. وسيُظهر لك هذا كل إجراء تتخذه على مخططك الزمني في فيسبوك ، بما في ذلك ردود الفعل والمشاركات والتعليقات والعلامات والمنشورات، حيث يمكن تصفية النتائج حسب التاريخ أو شخص معين. ويمكنك اختيار فئة ضمن “أنواع النشاط” لعرض منشوراتك أو علاماتك أو تفاعلاتك، من خلال النقر فوق القائمة المنسدلة Timeline ، Photo and Tag Review لتصفية علامات معينة، ويجب على مستخدمي تطبيق فيسبوك على الهاتف تحديد فئات متداخلة لعرض المنشورات والعلامات والتفاعلات والمزيد من الإجراءات المحددة. delete facebook post وعندما تجد شيئًا تريد حجبه على فيسبوك ، حدد قائمة النقاط الثلاث للحذف أو الإخفاء أو الأرشفة ؛ على عكس التعليق، أو إزالة العلامة، و إذا كنت ترغب في إزالة مشاركات متعددة في وقت واحد ، فحدد المربع بجوار الإجراءات ، ثم حدد الأرشفة أو المهملات في الجزء العلوي الأيسر. ومن الممكن الحد من ظهور الصور والمنشورات القديمة على فيسبوك بجعلها خاصة بدلاً من حذفها بالكامل، من خلال النقر فوق علامة الحذف بجوار المنشور الذي تريد إخفاءه ، من خلال تحديد تحرير الجمهور، ثم حدد من يجب أن يكون لديه إذن لعرض المنشور، اختر أنا فقط لإخفائه عن أي شخص آخر. ولإخفاء المنشور أو الصور عن أشخاص معينين فقط ، حدد الأصدقاء باستثناء و أصدقاء معينين لتضمين أو استبعادهم. hide facebook post ويحتوي فيسبوك على أداة لإخفاء منشورات Timeline العامة بشكل جماعي، وللقيام بذلك ، انقر فوق السهم الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من ملف التعريف الخاص بك وانتقل إلى الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات ثم الخصوصية. انقر فوق ارتباط تحديد المنشورات السابقة لفتح تحذير يخبرك بأنه سيتم تحويل جميع منشوراتك العامة إلى الأصدقاء فقط، من خلال النقر فوق الزر تحديد المشاركات السابقة وستكون منشوراتك العامة مرئية فقط لأولئك الموجودين في قائمة أصدقائك. وعلى تطبيق فيسبوك في هاتفك قم بالنقر على الايقونة وحدد الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات ثم إعدادات الخصوصية ثم تحديد من يمكنه مشاهدة المشاركات السابقة. الخرطوم(كوش نيوز )

يعد تأمين الصفحات الشخصية على موقع التواصل فيسبوك أمرا في غاية الأهمية حيث أصبح مصدر إزعاج للكثير من المستخدمين في الفترة الاخيرة، حيث يمكن للمتطفلين التعليق أو استغلال الصور المنشورة بشكل سيئ. و(بحسب صدي البلد) فإنه أصبح من المهم للغاية تنسيق المنشورات والصور القديمة وحمايتها بحيث لا يمكن لأحد القيام باستغلالها من خلال حجب المنشورات القديمة الخاصة بك في فيسبوك بعيدا عن المتطفلين. 7 خطوات مهمة لتأمين حسابك على فيسبوك من الاختراق فيسبوك تصدر قواعد جديدة لمواجهة التعليقات المسيئة حجب صورك ومنشوراتك على فيسبوك ويمكن حجب مشاركاتك القديمة وصورك ومنشوراتك على فيسبوك باستخدام سجل النشاط، من خلال الانتقال لملف التعريف الخاص بك ، والنقر فوق القائمة المكونة من ثلاث نقاط ، وتحديد سجل النشاط. وسيُظهر لك هذا كل إجراء تتخذه على مخططك الزمني في فيسبوك ، بما في ذلك ردود الفعل والمشاركات والتعليقات والعلامات والمنشورات، حيث يمكن تصفية النتائج حسب التاريخ أو شخص معين. ويمكنك اختيار فئة ضمن “أنواع النشاط” لعرض منشوراتك أو علاماتك أو تفاعلاتك، من خلال النقر فوق القائمة المنسدلة Timeline ، Photo and Tag Review لتصفية علامات معينة، ويجب على مستخدمي تطبيق فيسبوك على الهاتف تحديد فئات متداخلة لعرض المنشورات والعلامات والتفاعلات والمزيد من الإجراءات المحددة. delete facebook post وعندما تجد شيئًا تريد حجبه على فيسبوك ، حدد قائمة النقاط الثلاث للحذف أو الإخفاء أو الأرشفة ؛ على عكس التعليق، أو إزالة العلامة، و إذا كنت ترغب في إزالة مشاركات متعددة في وقت واحد ، فحدد المربع بجوار الإجراءات ، ثم حدد الأرشفة أو المهملات في الجزء العلوي الأيسر. ومن الممكن الحد من ظهور الصور والمنشورات القديمة على فيسبوك بجعلها خاصة بدلاً من حذفها بالكامل، من خلال النقر فوق علامة الحذف بجوار المنشور الذي تريد إخفاءه ، من خلال تحديد تحرير الجمهور، ثم حدد من يجب أن يكون لديه إذن لعرض المنشور، اختر أنا فقط لإخفائه عن أي شخص آخر. ولإخفاء المنشور أو الصور عن أشخاص معينين فقط ، حدد الأصدقاء باستثناء و أصدقاء معينين لتضمين أو استبعادهم. hide facebook post ويحتوي فيسبوك على أداة لإخفاء منشورات Timeline العامة بشكل جماعي، وللقيام بذلك ، انقر فوق السهم الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من ملف التعريف الخاص بك وانتقل إلى الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات ثم الخصوصية. انقر فوق ارتباط تحديد المنشورات السابقة لفتح تحذير يخبرك بأنه سيتم تحويل جميع منشوراتك العامة إلى الأصدقاء فقط، من خلال النقر فوق الزر تحديد المشاركات السابقة وستكون منشوراتك العامة مرئية فقط لأولئك الموجودين في قائمة أصدقائك. وعلى تطبيق فيسبوك في هاتفك قم بالنقر على الايقونة وحدد الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات ثم إعدادات الخصوصية ثم تحديد من يمكنه مشاهدة المشاركات السابقة.

الخرطوم(كوش نيوز )