مبيعات الذهب لـ(المركزي) تجاوزت (36) مليون دولار خلال (3) أشهر





أكدت وزارة المعادن، أن حجم مبيعات الذهب لبنك السودان المركزي خلال الفترة من مارس 2021م وحتى مايو 2021م، تجاوز مبلغ (36) مليون دولار.

وقال وزير المعادن محمد بشير عبد الله خلال احتفال توقيع عقودات امتياز لشركات تعدين وطنية وأجنبية بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، إن حجم مبيعات الذهب لبنك السودان المركزي في تلك الفترة بلغ أكثر من (715) كيلوجراماً، بقيمة بلغت (36.295.870) دولاراً.

وكان اجتماع سابق لمجلس الوزراء، قد وجّه في فبراير الماضي، الشركة السودانية لحصر مبيعات الذهب لبنك السودان المركزي فقط، وقد شكّلت آلية مشتركة بين الشركة السودانية للموارد المعدنية وبنك السودان المركزي للتنفيذ.

وتوقع المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مبارك أردول، ارتفاع معدل الإيرادات خلال الفترة المقبلة نتاج العديد من القرارات والإجراءات التي اتخذت لإصلاح الأداء بوزارة المعادن وأفرعها المختلفة، فضلاً عن تنفيذ السياسات الجديدة للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة.

الخرطوم – النذير دفع الله

صحيفة الصيحة