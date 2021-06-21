(الثورية) تحالف خميس عبد الله تُرشح “حميدتي” لجائزة نوبل للسلام





أعلنت الجبهة الثورية تحالف السودان بقيادة خميس عبد الله، ترشيح النائب الأول لرئيس المجلس السيادي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” القائد العام لقوات الدعم السريع لنيل جائزة نوبل للسلام هذا العام، وذلك للجهد الكبير الذي بذله وقام به في تحقيق السلام بدرافور وإقناع حركات الكفاح المسلح بالانضمام لمفاوضات سلام جوبا.

ووصف الجنرال فرح رزق القيادي بالجبهة الثورية تحالف السودان بقيادة خميس عبد الله، “حميدتي” برجل السلام الأول في السودان، وأنه بعزيمته وإصراره ومجهوداته الكبيرة تحقق السلام بعد أن سعى إليه بكل صدق وعمل ليلاً ونهاراً وجمع الحركات وأقنعها بالانضمام إلى ركب السلام، وقال (لا يزال حميدتي يعمل على تحقيق السلام في ربوع السودان بجد وإخلاص وعزيمة قوية)، وأضاف رزق (لولا حميدتي لما تحقق السلام في السودان).

الخرطوم – بهاء الدين قمر الدين

صحيفة الصيحة