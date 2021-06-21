وفد من المانحين والاتحاد الاروبي يزور كسلا





بحث والي كسلا المكلف امين عام الحكومة الاستاذ الطيب محمد الشيخ مع الوفد المشترك الزائر للولاية من الاتحاد الاروبي والمانحين برئاسة السيدة اليزابيث روسيا ــ بحث سبل التعاون المشترك بين الولاية والاتحاد الاوربي والمانحين حول دعم احتياجات الولاية واولوياتها وكيفية دعم برامج الفترة الانتقالية واوضحت(بحسب سونا) رئيسة الوفد ان الغرض من الزيارة لولاية كسلا متابعة المشروعات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي واليونسيف في المجالات الخدمية المختلفة واشارت الي المرتكزات الاساسية في العمل في محاور تحقيق مطلوبات السلام وتاسيس العدالة والفترة الانتقالية ودعم الموارد المالية بالاضافة دعم النشاط الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني فضلا عن برامج ؟التنمية البشرية والتعليم والصحة وامنت علي اهمية انشطة تقليل الاثر السالب من تغييرات المناخ والاستفادة من الارث الثقافي والاستثمار في هذا الجانب وبناء الثقة بين المجتمعات والتعايش السلمي من خلال هذا الجانب من جانبه قدم الوالي تنويرا شاملا حول مجمل الاوضاع بالولاية الخدمية والامنية والانشطة المختلفة خاصة تاثيرات اللاجئين علي الولاية والمناطق المستضيفة لهم والمهددات الامنية . واستعرض الوالي احتياجات الولاية من الخدمات واولوياتها بالتركيز علي مشروع القاش الزراعي وخدمة المناطق وحمايتها من مهددات القاش خاصة وان المنطقة تعاني من اوضاع اقتصادية لها تاثيراتها علي مجتمع المنطقة وامن علي اهمية الشراكة بين الولاية والمانحين والاسراع في دعم المشروعات والبرامج المختلفة .

الخرطوم(كوش نيوز )