السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة





أصدر وزير الشؤون الإسلامية السعودي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الأحد، تعميماً فورياً يقضي بتحديث كافة البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع، استناداً إلى ما ورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا، وذلك بالعمل بجميع “بروتوكولات” الوقاية المعتمدة من الهيئة ومتابعة تحديثاته. وشدد على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، ومن بينها لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه كذلك إبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين. الالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً كما أوضح (بحسب العربية) أنتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً 25 دقيقة في صلاة الفجر، و 10 دقائق في صلاة المغرب، و20 دقيقة في بقية الفروض، ألغيت مع الإبقاء على فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل الأذان بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (30) دقيقة، وكذلك إلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ “15” دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة إتباعاً للسنة بالإضافة إلى إعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم. إلى ذلك، تم السماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، على أن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد وإلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد .

الخرطوم(كوش نيوز )