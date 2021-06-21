ولاة النيل الأزرق وشمال وغرب دارفور يؤدون القسم أمام البرهان





أدى القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الأثنين، ولاة ولايات النيل الأزرق وشمال وغرب دارفور.

وقال والي النيل الأزرق أحمد العمدة ، في تصريح صحفي ،إنّ تكليفهم لقيادة هذه الولايات يأتي تنفيذاً لإتّفاق جوبا لسلام السودان.

وأبان أنّ ولاية النيل الأزرق عانت من ويلات الحرب.

وأعرب عن أمله في أنّ يخلق إتّفاق جوبا ، بيئة جاذبة للعيش الكريم لإنسان الولاية.

وأشا العمدة إلى أنّ أولوياته للمرحلة المقبلة ، تتمثّل في بناء مؤسسات الحكم الذاتي وتنفيذ اتّفاق السلام والعمل على عودة النازحين واللاجئين لمناطقهم بجانب قيادة مصالحة شاملة لكلّ مواطني النيل الأزرق وتخفيف الضائقة المعيشية على مواطني الولاية.

من جانبه، أوضح خميس عبدالله أبكر والي ولاية غرب دارفور، أنّ أداء القسم يعدّ بداية للمرحلة الثانية من تنفيذ إتّفاقية جوبا لسلام السودان.

وأشار إلى أن حكومته ستركّز أولوياتها خلال الفترة المقبلة على تحقيق الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة وتقوية السلام المجتمعي ونشر ثقافة السلام ، بجانب حماية الموسم الزراعي والعمل على إعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم بعد توفير الأمن لمناطقهم ، بالإضافة إلى تحسين معاش الناس.

وكشف والي شمال دارفور نمر عبدالرحمن ، أنّ من أولويات حكومته بناء ولاية آمنة مستقرة عبر رتق النسيج الاجتماعي وإجراء المصالحات بين المكونات الاجتماعية ، بجانب إعطاء فرص مقدرة للنساء لبناء قدراتهن بإعتبارهن العمود الفقري للمجتمع ، مشيراً إلى أن تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان سينقل البلاد نحو تأسيس دولة المواطنة المتساوية.

وأضاف”سنعمل علي تحقيق الأمن والاستقرار بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة والقوات النظامية”.

والأحد، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرارًا بتعيين حكامًا لولايات شمال وغرب دارفور والنيل الأزرق إنفاذا لاتّفاق السلام.

ومنذ العام 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخاباتٍ، يتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية.

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باج نيوز